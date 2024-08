Omicidio Verzeni, il procuratore: «Sharon nel posto sbagliato al momento sbagliato»

Video dalla rete

Il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, in conferenza stampa dopo il fermo dell’omicida, reo confesso, della giovane barista di Terno d’Isola: «Prima l’uomo ha minacciato due ragazzini: li invito a presentarsi in una caserma dei carabinieri per raccontare l’accaduto. Tra Sharon e il suo assassino non c’era nessun tipo di rapporto, e non esiste un movente».

