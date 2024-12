Onde anomale a Lima: i pescatori scappano dalle mareggiate

Video dalla rete

(LaPresse) Onde anomale hanno colpito la costa del Perù sabato 28 dicembre, causando danni alle comunità, in particolare nelle regioni a nord della capitale Lima. Le grandi onde hanno sorpreso i pescatori nella regione di Tumbes mentre si preparavano a uscire in mare. Molti sono stati visti correre per sfuggire alla forza delle onde, mentre altri cercavano disperatamente di proteggere le loro barche. La Direzione di Idrografia e Navigazione della Marina Peruviana ha dichiarato che 91 porti sono stati chiusi a causa di «mareggiate anomale».

