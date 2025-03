Video dalla rete

Il sorriso e poi la delusione. Demi Moore favoritissima per la statuetta di Miglior attrice per la sua interpretazione in The Substance è stata battuta da Mikey Madison, protagonista di “Anora”. L’attrice non riesce a nascondere il suo disappunto quando vienne annunciato il nome della vincitrice.

