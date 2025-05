Ostia, una ruspa in spiaggia tra ombrelloni, lettini e bagnanti

Video dalla rete

Una ruspa con tanto di gru che si muove lenta tra gli asciugamani e i bambini che giocano. La scena, surreale quanto rischiosa, è avvenuta a Ostia , sulla spiaggia chiamata «gialla», nel pomeriggio di sabato 3 maggio. A riprendere il pericoloso passaggio del mezzo meccanico, sono stati gli stessi stupefatti bagnanti. Si tratta di un arenile di libero accesso, gestito dal Comune di Roma, situato di fronte la ex Colonia Vittorio Emanuele sul lungomare di Ponente: uno dei tratti di spiagge da poco assegnate dal Campidoglio tramite bando di gara ma ancora non operativi.