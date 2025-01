Ovazione per il sosia di Sinner allo stadio durante Lecce-Inter: in mano ha racchetta e coppa dell’Australian open

Video dalla rete

Un sosia di Jannik Sinner ha fatto capolino sugli spalti del Via del Mare, a Lecce, durante la partita contro l’Inter. Il sosia brandiva in una mano una racchetta e, nell’altra, un trofeo con scritto «AO 2025» a rappresentare la coppa degli Australian Open vinti di recente dall’altoatesino. Sorrisi, qualche applauso e pacche sulle spalle per il sosia del campione di tennis.

