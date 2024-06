Padel, il punto infinito finisce con una prodezza

Video dalla rete

Un autentico spettacolo. È lo scambio che ha visto protagonista Ale Galan, campione di padel. In una partita in doppio, Galan ha affrontato un punto infinito, che si è prolungato con scambi dalla difficoltà sempre crescente. In una situazione di equilibrio tecnico, Galan ha stravolto gli schemi segnando il punto con una giocata incredibile. Quasi con un colpo di spalle, Galan ha sorpreso gli avversari che non sono riusciti a reagire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA