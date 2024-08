Palazzo va a fuoco nella zona est di Londra

Video dalla rete

Le fiamme hanno avvolto un condominio nella zona est di Londra nella notte e il bilancio è di 2 feriti in ospedale a causa di un incendio che, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco della capitale britannica, è stato segnalato alle 2.44 e ha interessato l’intero edificio, comprese le impalcature che lo circondano e il tetto. Una fitta coltre di fumo nero si è alzata intorno all’area. L’edificio è stato evacuato ed è in corso una consistente operazione di ricerca e salvataggio. Sono state dispiegate 40 autopompe e circa 225 vigili del fuoco. L’edificio ospita sia unità residenziali che commerciali. La causa dell’incendio non è ancora nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA