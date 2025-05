Palermo, fiaccolata silenziosa in ricordo delle vittime di Monreale: «Non uccidere»

Video dalla rete

Associazioni cattoliche e tanti giovani hanno sfilato per le vie del centro di Palermo per dire basta alla violenza che ha portato alla sparatoria in cui sono rimasti uccisi tre ragazzi a Monreale. Candele alla mano, le decine di persone in corteo hanno stretto uno striscione con l’appello: «Non uccidere, la vita è sacra.»

