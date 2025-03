Video dalla rete

Momenti di tensione a Palermo. In occasione delle vampe, l’usanza in occasione della festività di bruciare cataste di legno e mobili, a finire in fiamme sono finiti anche cassonetti della spazzatura, con strade bloccate in città. Alcune persone hanno lanciato oggetti contro la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA