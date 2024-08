Palermo, naufragio imbarcazione: le ricerche dei vigili del fuoco

Video dalla rete

(LaPresse) I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore di stamani nelle attività di soccorso a un’imbarcazione a vela che si è affondata vicino alle coste di Palermo, in località Porticello, nel comune di Bagheria. Sul posto sommozzatori, motobarca ed elicottero del reparto volo di Catania per la ricerca in superficie di 7 persone disperse. Recuperate nelle prime fasi 15 persone finite in acqua. Il relitto è stato individuato a una profondità di circa 50 metri, in arrivo sul posto da Sassari e Napoli sommozzatori speleo per la ricerca all’interno dell’imbarcazione affondata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA