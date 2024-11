Video dalla rete

Claudia Pandolfi in lacrime si rivolge a quanti le scrivono dopo aver visto il film «Il ragazzo dai pantaloni rosa» di Margherita Ferri in cui interpreta la madre del giovane vittima di bullismo: «Provo per voi gratitudine e dispiacere. In quanti avete dovuto affrontare un dolore così grande».

