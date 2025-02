Paola Cortellesi a Tokyo canta la sigla di un cartone animato in strada: «Mi prenderanno per pazza e mi arresteranno»

Video dalla rete

Chi è stato bambino negli Ottanta ricorda senza dubbio ricorda la sigla di «Stilly e lo specchio magico», cartone animato giapponese approdato in Italia nel 1984, scritto e disegnato da Fujio Akatsuka. E se la ricorda bene anche Paola Cortellesi, che l’ha intonata tra gorgheggi e simpatici virtuosismi durante il suo ultimo viaggio in Giappone: in giro per le strade di Tokyo per accontentare la richiesta della sua guida turistica, Tommaso Rossi. Non un tour operator qualunque ma un autentico punto di riferimento per tanti italiani innamorati della patria dei manga, toscano trapiantato a Tokyo, attivo sui social dal 2008 e autore del libro «Life in Japan» (Rizzoli).L’attrice e regista romana non se lo è fatto ripetere due volte: ha cantato (quasi per intero) la sua spassosa versione della sigla. Con una battuta sul finale, anche questa rigorosamente cantata: «Ora mi arresteranno perché non si può cantare qui in mezzo alla strada. Mi prenderanno per pazza». A pubblicare il video sul profilo Instagram @tommasoingiappone e a raccontare l’episodio è stato proprio lui: «Come ho scritto qualche giorno fa, la settimana scorsa ho avuto il piacere di accompagnare per un giorno Paola Cortellesi a Tokyo, ed è stata gentilissima nell’accogliere la mia richiesta di cantare la sigla di un anime ormai datato che vedevo quando ero piccolo: “Stilly e lo Specchio Magico” noto in Giappone con il nome Himitsu no Akko-chan (Il segreto di Akko)! Tanti anni fa avevo visto la sua interpretazione di questa sigla che mi è sempre piaciuta tanto, in un programma televisivo e l’imitazione che faceva della cantante originale della sigla, Clara Serina dei Cavalieri del Re, mi aveva fatto morire dal ridere (e)! Grazie ancora Paola».

