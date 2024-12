Papa Francesco apre la seconda Porta Santa nel carcere di Rebibbia

Video dalla rete

(LaPresse) Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia, a Roma, in occasione dell’inizio del Giubileo. Bergoglio, a differenza di quanto accaduto all’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha attraversato la soglia sulle proprie gambe per poi raggiungere l’altare per la Santa Messa sulla sedia a rotelle. «Ho voluto che tutti noi avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore per capire che la speranza non delude» ha affermato il Santo Padre.

