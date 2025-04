Papa Francesco, il ricordo del frate: “Non dimentico lo sguardo che mi ha fatto”

Video dalla rete

(LaPresse) “Che ricordo ho dell’incontro? Lo sguardo che mi ha fatto”. Così Javier, frate trappista di Salamanca, raccontando la volta in cui, in udienza, ha incontrato e conosciuto Papa Francesco, ed è rimasto colpito dalla sua “personalità, così caro con tutti, non solo con i poveri”. Javier ha partecipato alla cerimonia della traslazione, con cui il feretro del Santo Padre è stato portato da Santa Marta a piazza San Pietro. “Che emozione è stato assistere alla celebrazione? Non ci sono parole per descrivere questa emozione, è un qualcosa che si vive più intimamente”, ha aggiunto Javier, che ha poi concluso: “Sappiamo che Francesco era infermo, ma non ci aspettavamo così presto questo momento”.

