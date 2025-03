Papa Francesco, il trombettista suona l’Ave Maria nel cortile del Gemelli

Video dalla rete

(LaPresse) Un trombettista ha eseguito venerdì una serenata di “Ave Maria” sotto le finestre di Papa Francesco all’ospedale Gemelli di Roma. La performance ha avuto luogo davanti alla statua di Giovanni Paolo II, dove i fedeli hanno lasciato messaggi, candele e fiori mentre pregano per la guarigione del Papa. È stata la seconda volta che il trombettista italiano ha suonato per il Papa durante il suo ricovero. «Ho appena suonato due pezzi, l’‘Ave Maria’ di Schubert e una preghiera per il Papa, affinché guarisca e torni in Vaticano a continuare il suo lavoro», ha spiegato Felice Carella. Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio per un’infezione polmonare complessa che si è trasformata in polmonite in entrambi i polmoni.

