Papa Francesco, Meloni rende omaggio al feretro in San Pietro

(LaPresse) La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata mercoledì nella Basilica di San Pietro per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco, dove migliaia di fedeli sono in fila per un ultimo saluto. Il corpo di Papa Francesco è stato trasferito mercoledì mattina nella Basilica di San Pietro per tre giorni di lutto pubblico, in ricordo del pontefice argentino noto per il suo stile umile, la sua attenzione verso i poveri e le sue incessanti preghiere per la pace. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso omaggio alla salma.