Papa Francesco, uno studente lo rimprovera: «La smetta di usare un linguaggio offensivo contro i gay»

Video dalla rete

(LaPresse) Situazione inusuale per Papa Francesco durante un incontro via Zoom con alcuni studenti asiatici organizzato dalla Loyola University. Jack Lorenz Acebedo Rivera, studente di psicologia dell’Università di Manila, ha preso parola e ha raccontato di essere bullizzato ed emarginato a causa del suo orientamento sessuale e per essere figlio di un genitore single. Così, ha prima chiesto al Papa di consentire il divorzio nelle Filippine, poi lo ha rimproverato: «Smetta di usare un linguaggio offensivo contro la comunità Lgbtqai+».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA