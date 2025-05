Papa Leone XIV compie rito benedizione e aspersione dell’acqua

Video dalla rete

(LaPresse) La messa di inaugurazione di Papa Leone XIV , celebrata domenica mattina in Piazza San Pietro, è un antico rituale ricco di simbolismo che rimanda a Pietro, apostolo di Gesù, e alla sua missione speciale come capo della Chiesa cattolica. Due dei momenti più significativi sono l’imposizione del pallio, un paramento simile a una stola realizzato con lana d’agnello che simboleggia il ruolo del papa come buon pastore, e l’anello del pescatore. Quest’ultimo rappresenta la sua opera di conversione delle persone alla fede, proprio come Pietro raccolse miracolosamente i pesci dopo che Gesù gli disse dove gettare la rete. Nelle immagini il rito della benedizione e l’aspersione dell’acqua.

