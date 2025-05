Video dalla rete

(LaPresse) Alta attenzione delle forze dell’ordine per la sicurezza a Roma in piazza San Pietro e in tutta la zona del Vaticano in occasione della cerimonia dell’intronizzazione del nuovo Pontefice. Le immagini arrivano dalla sala operativa della Questura dove diversi agenti stanno monitorando le zone più interessate dall’evento.

