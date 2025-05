Papa Leone XIV si affaccia per il Regina Coeli: «Buona domenica». Il boato dei fedeli

Video dalla rete

Alle ore 12 Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli . Il Pontefice è stato accolto dall’ovazione dei circa 150mila fedeli presenti in Vaticano e ha risposto esclamando “Cari fratelli e sorelle, buona domenica!”.

Il Santo Padre ha poi recitato il Regina Coeli, cantando la prima strofa, come si fa in questo periodo pasquale in tutte le chiese del mondo. «Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come vescovo di Roma sia quella del buon pastore, la quarta del tempo di Pasqua. In questa domenica sempre si proclama nella messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita» le parole di Prevost. Il 18 maggio, per la messa di inizio pontificato, sono attese 250 mila persone a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA