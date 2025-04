Paracadutista rimane appeso al tetto dello stadio di Tolosa

Video dalla rete

Un video mostra il momento in cui un paracadutista è rimasto impigliato nel tetto di uno stadio prima di una partita di rugby. Due paracadutisti che stavano consegnando il pallone sono atterrati in sicurezza sul campo dello Stade de Toulouse, in vista dell’incontro di Champions Cup tra Sale e Tolosa, ma il loro collega è andato fuori rotta ed è rimasto a penzoloni dal tetto dopo che il suo paracadute si è impigliato nel tendone. I tifosi nella tribuna sottostante hanno dovuto essere spostati mentre gli ufficiali di gara cercavano di capire come liberare il paracadutista. L’inizio della partita è stato ritardato di 40 minuti.

