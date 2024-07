Video dalla rete

Si è fratturato un dito durante una partita amichevole, il giorno prima della partenza per le Olimpiadi di Parigi 2024. Matt Dawson, giocatore dell’Australia di hockey prato, ha deciso quindi di farsi amputare una falange per poter poter partecipare ai Giochi. “Ho piena funzionalità nel mio dito”, ha detto in un’intervista a una tv australiana.

