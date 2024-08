Parla il dj che si è esibito a Solingen: «Mi hanno chiesto di continuare a suonare durante i minuti dell’attacco»

Video dalla rete

In un video pubblicato su Instagram, il musicista tedesco ‘Dj Topic’ ha spiegato perché ha continuato a suonare durante l’aggressione all’arma bianca al festival della città di Solingen, in Germania. L’assalitore ha ucciso tre persone, ferendone diverse. «Addetti alla sicurezza sono saliti sul palco e mi hanno chiesto di continuare a suonare per evitare che si scatenasse il panico nella folla – ha spiegato nel video – perché c’erano già state delle vittime». Il dj ha spiegato che ha smesso di suonare circa un quarto d’ora dopo essere stato informato dell’attacco: «in quel momento tutte le persone sono state informate dell’accaduto». Dopo la fuga dell’assalitore, Dj Topic ha raccontato di come abbia cercato riparo, insieme ad altre persone, in un negozio vicino.

