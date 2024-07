Video dalla rete

Elly Schlein (abbracciata a Matteo Renzi), Giuseppe Conte, il Ministro dell’Economia Giorgetti in porta e il Presidente del Senato La Russa in panchina, nel ruolo del ct. Politici e cantanti in campo a L’Aquila per la Partita del Cuore, competizione benefica il cui ricavato sarà devoluto all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma

