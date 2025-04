Pasqua all’Ariston di Sanremo con il musical «The Impossible Man»

Video dalla rete

La star di Broadway Ryan Silverman è il protagonista del musical «The Impossible Man – Musical Magic», in occasione del centenario dalla scomparsa del più grande mago di tutti i tempi: Harry Houdini. Lo spettacolo, prima di andare in Tour, sarà in scena in anteprima al teatro Ariston di Sanremo nel giorno di Pasqua.Dopo essere stato Billy Flynn in «Chicago» a Broadway, ruolo che fu di Richard Gere sul grande schermo, e Raoul ne «Il fantasma dell’opera» e dopo aver partecipato per il cinema e la televisione a titoli di grande successo come «Sex And The City» e «Gossip Girl», Ryan Silverman darà vita al grande mago Harry Houdini.

Prodotto da Broadway Italia, lo spettacolo, in gran parte con cast italiano, è un progetto che nasce oltreoceano e prende corpo dall’incontro di Silverman e il regista Federico Bellone. Il musical andrà in scena con un allestimento costituito da oltre 20 spettacolari illusioni, alcune mai presentate prima. Tra queste, l’apparizione di un grande elefante in palcoscenico e un’inedita versione della famosa pagoda della tortura cinese dell’acqua.

Basato sulla vera storia di Harry Houdini, il mago ungherese che rivoluzionò il mondo della magia con le sue incredibili performance, lo spettacolo si avvale di una drammaturgia ispirata a serie televisive attuali, dove la narrazione salta dal presente – in questo caso il giorno del suo ultimo show, nel 1926 – a vari episodi del passato, grazie a un libretto dello stesso regista Federico Bellone. Le musiche sono di Giovanni Maria Lori, le coreografie di Gillian Bruce, mentre le magie della pièce sono di Paolo Carta. Le orchestrazioni sono di Pino Perris, le scene di Clara Abbruzzese, i costumi di Chiara Donato, le luci di Valerio Tiberi, il disegno fonico di Poti Martin. Nel cast anche Annamaria Schiattarella, Russell Russell, Lewis Griffiths, Alice Mistroni, Jacopo Aghemio, Beatrice Burelli, Arianna Galletti, Lorenzo Giambattista, Marta Melchiorre, Christian Peroni, Martina Peruzzi, Vittoria Sardo e il campione di Tip Tap Tommaso Parazzoli.«Il genere musical ha preso molta forza in Italia ed è un vero piacere per noi che questo progetto veda la luce nell’atmosfera luccicante del Teatro Ariston di Sanremo». Federico Bellone, regista, milanese impartisce “ordini” durante le prove con professionalità e gentilezza. «Entro il 2025, sempre in Italia, si terrà la Prima Mondiale dello spettacolo che, dopo un tour in varie tappe, mira a celebrare il centenario dalla scomparsa di Houdini (che ricorre la notte di Halloween 2026), sulla più grande platea internazionale del musical: Broadway».