Passeggero perde l’aereo e corre in pista: il video dal Cile

Lunedì, all’aeroporto El Tepual di Puerto Montt, nel sud del Cile, si è verificato un episodio insolito: un uomo ha fatto irruzione sulla pista per impedire il decollo di un aereo. Il 29enne, che aveva perso il suo volo Latam Airlines per Concepción, ha eluso le rigide misure di sicurezza e si è lanciato verso la pista mentre l’aereo era in fase di preparazione al decollo. Con un gesto audace, si è posizionato di fronte al velivolo, costringendo le autorità aeroportuali a intervenire immediatamente. Dopo circa un minuto, un dipendente dell’aeroporto si è avvicinato ordinandogli di lasciare l’area, ma la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo è stato fermato dal personale di sicurezza e consegnato alla polizia locale, che lo ha arrestato.