Passeggero vuole aprire il portellone dell’aereo: a bordo scoppia una rissa per fermarlo

Video dalla rete

Un passeggero che viaggiava su un volo della compagnia Copa Airlines da Brasilia a Panama City ha cercato di aprire il portellone dell’aereo e ha dovuto essere fermato e immobilizzato.

Il foto giornalista Cristiano Carvalho, che era a bordo, ha ripreso la scena e ha raccontato di aver sentito una hostess gridare, mentre un altro assistente di volo cercava di bloccare l’uomo senza riuscirci. A quel punto i passeggeri sono accorsi in suo aiuto per cercare di fermarlo e sono riusciti alla fine a immobilizzarlo. L’uomo è stato picchiato, il suo volto era coperto di sangue e all’atterraggio è stato preso in consegna dalla polizia di Panama.

