Patty Smith sviene durante un concerto in Brasile: poi torna sul palco in sedia a rotelle e canta «Because the night»

Video dalla rete

Incidente sul palco per Patti Smith: la cantautrice statunitense, in concerto a San Paolo in Brasile, ha accusato un malore ed è crollata a terra durante la sua performance. L’artista si stava esibendo al Teatro Cultura Artística con i Soundwalk collective. I medici sono saliti sul palco per prestare i primi soccorsi, poi la cantante è stata portata dietro le quinte. Poco dopo, accolta dagli applausi dei fan in sala, è tornata sul palco in sedia a rotelle e ha cantato a cappella la sua celebre «Because the night». Negli ultimi giorni, hanno spiegato i Soundwalk collective in una storia su Instagram, l’artista aveva accusato delle forti emicranie: il crollo sarebbe stato causato da un capogiro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA