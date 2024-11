Paura a bordo a Taiwan: l’aereo tenta l’atterraggio ma sbanda, rimbalza due volte sulla pista ed è costretto e riprendere quota

Video dalla rete

È diventato virale sui social network il video di un atterraggio tentato e non riuscito all’aeroporto di Taoyuan, un distretto di Taiwan. Il pilota scende di quota verso la pista di atterraggio, ma le raffiche di vento complicano la manovra: l’aeromobile tocca terra in modo brusco e rimbalza per due volte pericolosamente volte sulla pista. È in quel momento che il pilota decide di annullare la manovra e si alza nuovamente in volo.

