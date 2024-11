Paura a Fiumicino, fiamme dal motore di un aereo in fase di decollo

Video dalla rete

Momenti di paura nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, a Roma: il motore di un aereo ha preso fuoco subito dopo il decollo. Il video, girato nei pressi di Isola Sacra, mostra le fiammate che escono dal motore sotto l’ala destra. A quanto si apprende, l’avaria al motore e l’incendio sarebbe stati causati dall’impatto con alcuni uccelli in volo. Si tratta di un velivolo della linea Hainan airlines, diretto a Shenzhen in Cina e decollato intorno alle 10.30 di domenica 10 novembre. L’aereo, come mostrano le immagini del radar, ha compiuto alcuni giri in quota per scaricare il carburante prima di effettuare un atterraggio d’emergenza. All’aeroporto si sono precipitati in pista i vigili del fuoco.

