Paura per i turisti al Grand Canyon: l’acqua sale e li blocca

I turisti in visita al Grand Canyon sono rimasti bloccati dalle piogge improvvise che hanno causato alluvioni e un fiume di fango.Le autorità hanno evacuato le persone in pericolo con gli elicotteri, ma un gruppo che stava facendo trekking è rimasto bloccato dalle cascate d’acqua che cadevano dalle pareti del canyon e ha dovuto cercare riparo nelle grotte. ​L’alluvione ha fatto una vittima: il corpo di una turista di 33 anni è stato recuperato nel parco nazionale del Grand Canyon dopo che la donna era stata travolta e portata via dall’acqua. Più di 100 persone sono state evacuate negli ultimi giorni.

