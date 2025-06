Paura sul volo Cagliari-Linate: il video a bordo, scendono le maschere d’ossigeno

Video dalla rete

L’aereo depressurizza in fase di decollo e, 20 minuti dopo la partenza, il pilota deve scendere dall’altezza di crociera di 34mila piedi, a 11mila piedi. Nel video ripreso da uno dei passeggeri a bordo del velivolo, e pubblicato sui social da «Welcome to favelas», il momento in cui scendono le mascherine per l’ossigeno in modo da consentire ai passeggeri di respirare senza problemi. L’incidente è avvenuto sul volo Cagliari-Linate dell’Aeroitalia partito da Cagliari martedì alle 19,50 e arrivato a Milano Linate alle 21,25.«Il volo Cagliari-Linate delle 19.50 di questa sera- ha spiegato la compagnia aerea in una nota ufficiale- ha visto il comandante effettuare una manovra precauzionale a seguito di un sospetto problema di pressurizzazione, che ha determinato la fuoriuscita automatica delle maschere d’ossigeno in cabina. La manovra è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e non si è mai verificata alcuna situazione di emergenza né è stato emesso alcun avviso in tal senso. Il volo è atterrato regolarmente e in totale sicurezza».

