Paura sull’aereo diretto a Miami: la forte turbolenza fa volare tutto

Giovedì 14 novembre, i passeggeri di un volo della Scandinavian Airlines (SAS) da Stoccolma, Svezia, per Miami, Usa, hanno vissuto momenti di paura a causa di una fortissima turbolenza al largo della costa orientale della Groenlandia che ha costretto l’Airbus A330 a tornare indietro, a Copenaghen, in Danimarca, per un atterraggio di sicurezza.

Anche se lo scossone è durato pochi secondi, è stato tale da causare lo spegnimento (automatico) di uno dei motori.