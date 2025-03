Pavia, donna strangolata a morte: rintracciato il compagno

Video dalla rete

I carabinieri del nucleo operativo di Pavia, hanno fermato il presunto assassino della donna di 56 anni trovata morta in una villetta a Chignolo Po, nel pavese. Si tratterebbe del compagno, rintracciato dai militari a Cremona, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce per tutto il giorno. A dare l’allarme, di quello che si preannuncia come l’ennesimo femminicidio, la figlia che ha allertato i militari dell’arma. Per il vicinato di questo piccolo borgo, la famiglia era molto riservata e, si vedevano molto poco. Nella zona, raccontano, vivevano da non molti anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA