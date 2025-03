Pechino Express: Dolcenera contro tutti, rabbia contro chi la critica

Video dalla rete

La coppia dei Complici formata da Dolcenera e Gigi Campanile è tra le più vivaci a Pechino Express. Nel corso del secondo episodio di stagione (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand), i due sono stati criticati sia dai Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo sia dai Magici Jey e Checco Lillo per alcuni loro atteggiamenti tenuti durante la gara. E Dolcenera non l’ha presa bene

