Peppa Pig si allarga: arriva Evie, la nuova star della famiglia — Scopri tutto sulla nascita del nuovo personaggio

Peppa Pig ha una nuova piccola arrivata: si chiama Evie ed è venuta al mondo alle 5:34 del mattino, proprio nella stessa clinica esclusiva dove Kate Middleton ha dato alla luce tutti e tre i suoi figli, il Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra. Per chi è curioso dei dettagli, il costo di un soggiorno lì parte da 5.900 sterline a notte (circa 7.000 euro), senza nemmeno la colazione inclusa.

La notizia è stata diffusa in diretta durante il programma mattutino di informazione Good Morning Britain sulal rete ITV. La gravidanza di Mamma Pig, accompagnata da una festa per la rivelazione del sesso del nascituro, ha ottenuto un grande successo online, conquistando sia i fan storici che quelli più recenti, che si sono appassionati agli ultimi sviluppi della storia.