Per battere Trump, copiare Trump

Forse l’unico modo per battere Donald Trump è copiare Donald Trump. In un certo senso si possono leggere così le due misure più importanti varate, annunciate da Joe Biden nelle ultime settimane.

La prima è una raffica di nuovi dazi contro le importazioni cinesi. In particolare vengono colpite importazioni di auto elettriche e batterie, via via tanti altri prodotti, incluso l’acciaio, l’alluminio per le auto elettriche, per esempio, i dazi arrivano al 100% che vuol dire che un’auto cinese che dovesse varcare la frontiera americana raddoppia di prezzo. Quindi è una tassa veramente dissuasiva. La seconda misura annunciata da Biden è una sorta di chiusura della frontiera con il Messico per bloccare i flussi di immigrati clandestini. Questa seconda non è così automatica nella sua applicazione quanto lo sono i dazi perché bisogna sigillare veramente il confine, bisogna mandare forze, forze dell’ordine, esercito, guardia nazionale. Tutto questo costa, bisogna ottenere i fondi dal Congresso. Però comunque l’annuncio c’è stato ed è una misura abbastanza drastica. In tutti e due i casi si può dire che Biden rincara la dose aumentando il livello di intensità del protezionismo commerciale o del controllo delle frontiere che era stato tipico, na caratteristica proprio caratteristica della politica di Donald Trump.