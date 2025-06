Per cosa si vota ai referendum sul lavoro? La guida completa e le quattro schede

Video dalla rete

Domenica 8 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle 7 alle 15) glielettori sono chiamati al voto su 5 referendum abrogativi.

Quattro quelli in tema di lavoro e che riguardano licenziamenti nelle grandi e nelle piccole aziende, contratti a termine e appalti. In questa videoscheda la guida completa al voto.

I risultati saranno validi solo se verrà raggiunto il quorum, ovvero se avrà votato il 50% più uno degli aventi diritto.