Video dalla rete

Si intitola «Per sempre insieme», il cortometraggio di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, presentato alla Camera dei Deputati su iniziativa di Gimmi Cangiano, componente della commissione Cultura, Istruzione e Trasporti. Lo sceneggiatore, regista e montatore è Domenico Costanzo, lo storico dei film di Pieraccioni, l’aiuto regista Giacomo Dondi e il DOP Paolo Cantucci. L’opera vanta la partecipazione come attori del grande maestro Nicola Pistoia; della giovanissima Mariandrea Cesari, nota per la fiction Mediaset «Storia di una Famiglia per Bene» e di Thomas Camorani, famoso per alcuni film e le serie Netflix come «Summertime» e «Sotto il Sole di Riccione». Recitato anche Sofia Plescia, Clotilde Gentilcore e Luana Cannistraci. Hanno infine collaborato Elisabetta Gruppuso, trucco e hairstylist; Marina Mangiapelo, costumista.