Performance leggendaria dei Punkcake a XFactor2024: il cantante si spoglia sul palco

Video dalla rete

Una esibizione che entra di diritto nella storia di X Factor: i Puncake, band che ha portato il punk a #XF2024, avevano il compito – per il terzo Live dello show, in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – di rispettare il tema di puntata, ossia la dance. Così hanno pensato di rivestire “Do Ya Think I’m Sexy” di Rod Stewart col loro stile, quindi in chiave punk. Il risultato? Un incredibile e irresistibile delirio sul palco, con una suora, Sailor Moon, un’infermiera, un poliziotto e un uomo che finisce l’esibizione in body. Pubblico in visibilio per una performance semplicemente leggendaria (Immagini concesse da Sky)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA