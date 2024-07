Pescatore recupera in mare il bagaglio smarrito dalla compagnia navale in crociera, lei disperata: «È tutto rovinato dall’acqua salata»

Video dalla rete

Una ragazza di nome Lindsey ha avuto una brutta disavventura di recente: dopo essersi imbarcata per una crociera ha scoperto che la compagnia aveva smarrito il suo bagaglio. Ma la sorpresa ancora maggiore è arrivata qualche tempo dopo, quando un pescatore ha recuperato la valigia (evidentemente la compagnia non solo aveva smarrito il bagaglio, ma l’aveva fatto finire in mare) e lo ha fatto recapitare alla ragazza all’indirizzo segnato sull’etichetta. Una volta ricevuto il bagaglio, Lindsey ha postato su TikTok in che stato versava il contenuto: vestiti, trucchi, attrezzatura fotografica, tutto era zuppo e marcio, ormai inservibile dopo giorni passati a mollo nell’acqua salata.

