Pesce Remo avvistato in Messico: secondo la credenza popolare preannunzia disastri naturali

In Baja California, Messico, è stato avvistato un “pesce remo”. Si tratta di un grosso pesce osseo marino che vive tra i 200 e i 1000 metri di profondità: “pesce remo” è il nome comune per Ryugu no tsukai che significa “Il messaggero del palazzo del drago marino”. L’animale ha suscitato curiosità tra i bagnanti: il suo avvistamento è considerato un evento insolito. Secondo una credenza giapponese, è presagio di imminenti calamità naturali: la tradizione vorrebbe infatti che le variazioni nei flussi delle correnti oceaniche costringano i pesci remo ad emergere in superficie. Ma non esistono prove che vederli sulle spiagge significhi davvero che anticipino terremoti o tsunami.

