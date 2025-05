Piacenza, il primario arrestato per abusi sessuali: le parole della direttrice generale dell’ospedale

Video dalla rete

Un ospedale sotto choc per quanto è avvenuto negli ultimi mesi. È stato licenziato per giusta causa con una delibera aziendale il primario dell’ospedale di Piacenza, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse ed infermiere. Paola Bardasi, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, durante un incontro con la stampa, si è detta sconvolta per quanto accaduto.