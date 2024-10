Pieraccioni disperato perché la figlia ama la trap, le fa ascoltare di notte De André sperando cambi idea

Video dalla rete

Il regista Leonardo Pieraccioni ha postato un video su Instagram in cui racconta di sua figlia Martina che «quasi quattordicenne, è caduta nel trappolone della trap, rap, ecc».

Pieraccioni è disperato per i gusti musicali della figlia adolescente e non riesce a farle cambiare idea. Così si inventa un escamotage e punta su De André: « Provo in macchina a farle sentire anche i capolavori ma nulla. Allora in casa ogni tanto prendo la cassa la dirigo verso camera sua e spero che qualcosa anche a livello inconscio le rimanga e che prima o poi mi chieda: “chi è questo che canta?»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA