Video dalla rete

Leonardo Pieraccioni ha postato su Instagram un video diventato in breve virale, in cui, al telefono con Ceccehrini, organizza il regalo a Bezos per il suo matrimonio. «Mi sono informato, la vaporella ce l’ha già e anche la pala per la pizza. Facciamogli la busta che si fa bella figura. 60-70 euro a testa con il cambio…»

