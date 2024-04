Pilota di Nascar lancia un paraurti contro l’avversario che lo ha messo fuori gara

Video dalla rete

Una follia, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. L’ha commessa un pilota, Joey Gase, in Nascar, nella gara al Richmond Raceway di ToyotaCare 250. Per vendicarsi contro l’avversario che lo aveva buttato fuori, Gase ha staccato il paraurti posteriore della sua Chevrolet incidentata e l’ha scagliato contro l’auto che sopraggiungeva. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma Gase — che in F1 sarebbe radiato a vita – adesso è sotto indagine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA