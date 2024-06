Pipistrello morde la cantante durante il tour degli AC/DC

Video dalla rete

La cantante statunitense Taylor Momsen è stata morsa da un pipistrello durante il concerto di mercoledì nella città spagnola di Siviglia, dove la sua band, The Pretty Reckless, è in tour con le leggende del rock AC/DC.

«Si è aggrappato alla mia gamba, in quel momento mi stavo esibendo e non ne avevo idea finché la folla non ha continuato a urlare e indicare», ha scritto la cantante sui suoi social. Ha aggiunto che dovrà fare delle iniezioni per le prossime due settimane.

