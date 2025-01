Più grande della Val d’Aosta: le immagini del più grande iceberg del mondo

Video dalla rete

È grande circa 3600 chilometri quadrati (più della Valle d’Aosta), e ha una massa di circa 1000 miliardi di tonnellate. Questo enorme blocco di ghiaccio, chiamato col nome scientifico A23a, si è staccato dalla costa dell’Antartide nel 1986, ma per oltre trent’anni è rimasto incastrato sul fondale marino del basso Atlantico. Recentemente, però, ha ripreso a muoversi e al momento è in rotta di collisione con l’isola della Georgia del Sud, di giurisdizione del Regno Unito. Lo scontro tra le due superfici è molto temuto dagli scienziati a causa delle conseguenze drammatiche che questo avrebbe per la fauna locale, in particolare foche e pinguini. Agganciandosi alla terra ferma, infatti, l’iceboerg potrebbe ostacolare l’accesso di queste specie alle proprie fonti di alimentazione ordinarie. (Caters News)

