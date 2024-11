Poliziotto sfonda il tetto dell’auto per salvare guidatore intrappolato

Video dalla rete

La polizia di Phoenix, negli Stati Uniti, salva un uomo intrappolato dentro un’auto sommersa: le immagini concitate sono state riprese dalla bodycam del poliziotto intervenuto sul posto. Un agente soccorre un uomo che, per sbaglio, aveva accellerato invece di frenare e era finito nella piscina di un complesso residenziale con la sua auto. Un agente arrivato sul posto si è tuffato nella piscina, è salito sopra l’auto e ha rotto il tettuccio per tirare fuori il conducente. L’uomo è stato portato in ospedale come misura precauzionale.

