Pomigliano d’Arco, tentano lo scippo ma la donna resiste e salva la borsa

Video dalla rete

Scippo tentato a Pomigliano d’Arco: un uomo tenta lo strappo e trascina la donna che si attacca alla borsetta per diversi metri. Alla fine, spaventato dalle urla della vittima e dalla possibilità che qualcuno intervenga in suo aiuto, molla la borsa e scappa in auto. La scena è stata ripresa dal balcone di una casa vicina e il video è stato inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato sui social e lo ha inviato alla polizia per identificare il malvivente.

